Golden Globe dall’anello al nude look | i 7 gossip sulle star

Se da noi è l’Epifania a portare via tutte le feste, negli Stati Uniti a chiudere il periodo natalizio ci pensano. i. I premi in calendario ogni anno a gennaio sono andati in scena al Beverly Hills Hotel di Los Angeles. C’era curiosità, com’è giusto che sia, sui nomi dei vincitori ma, a tenere banco sono stati idellee i. In questa edizione gli spunti di cronaca rosa non sono mancati e nemmeno le scelte di stile inaspettate. Zendaya si sposaZendaya mostra anello e tattooIldei2025 che più ha spopolato in queste ore è legato a Zendaya. L’attrice si è presentata sul red carpet senza il fidanzato, Tom Holland, ma è bastato guardarle la mano per capire quale fosse la novità. L’attrice era meravigliosa in un abito strapless arancione bruciato con bustier a cuore ed enorme coda, realizzato su misura da Louis Vuitton.