Geovest premia i dipendenti con un bonus di 300 euro

Undi 300ai propri, la società con sede a Crevalcore e che si occupa della raccolta dei rifiuti nei territori degli 11 Comuni soci (Anzola, Argelato, Calderara, Castel Maggiore, Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Sala, Persiceto e Sant’Agata) ha erogato undi 300ai suoi 121. "Grazie agli ottimi risultati raggiunti nel 2024, sia in termini di bilancio che nella qualità dei servizi offerti – spiega il presidente William Maccagnani – abbiamo scelto di dimostrare concretamente il nostro sostegno aicon l’erogazione di unstraordinario di 300per ciascun lavoratore. Questo importo, distribuito sotto forma di fringe benefit, è esente da tassazione e senza ulteriori aggravi per la società". Secondo Maccagnani la decisione arriva in un contesto di crescenti difficoltà economiche per le famiglie.