.com - “Dove Te Ne Vai Stanotte” è il nuovo EP dei Demagó

Leggi su .com

Da venerdì 10 gennaio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “TE NE VAI” (Blackcandy Produzioni), ilEP dei.“Te Ne Vai” è il quarto lavoro discografico del gruppo indie rock cantautorialecomposto da cinque brani. L’EP segna un punto di svolta nel percorso artistico della band, che, pur restando ancorata ad alcune delle sue caratteristiche distintive, esplora unapproccio stilistico. Questa ricerca sonora si traduce in un groove dinamico e avvolgente che attraversa ogni traccia, intrecciandosi ad un cantautorato diretto e profondo. Le tematiche affrontate spaziano da questioni di forte impatto sociale, come la tragica situazione delle donne in Iran, a riflessioni sui paradossi e le contraddizioni legate alla figura dell’artista.