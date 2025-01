Coppa del Mondo di Sci, l’Italia Maschile in Slalom a Madonna di Campiglio

Leggi su Ilfaroonline.it

Pinzolo, 7 gennaio 2025 – E’ tutto pronto adiper la tappa dideldi Sci Alpinodi. Si svolgerà l’affascinante competizione in notturna e la gara è in programma l’8 gennaio (prima manche alle ore 17.45 e seconda alle ore 20.45).Sono sei gli Azzurri convocati, come riporta fisi.org. Ci sono Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Simon Maurberger. Scenderanno in pista lungo il celebre canalone Miramonti doveè salita sul podio ben 13 volte, nella storia della competizione. Tra le leggende protagoniste Gustavo Thoeni e Alberto Tomba con tre successi.La tappa successiva degli Azzurri si svolgerà nella storica località di Adelboden (11 e 12 gennaio).Ed è tutto pronto anche in Austria, ad Sankt Anton.