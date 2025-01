Iltempo.it - Concessioni balneari, sui lidi è tutto da rifare: nuovo bando a rischio

Grossa grana in vista sul litorale per il Campidoglio, che puntava a far uscire entro i primi mesi di quest'anno ilper assegnare ledi Ostia ma che ora potrebbe dover rivedere completamente i piani. Perché il Tar, con una sentenza del 25 novembre, ha stravolto una propria precedente pronuncia e sancito che ilpubblicato nel 2020 epoca Raggi -per la concessione di 37 stabilimenti era legittimo, nonostante non fosse stato ancora adottato il Piano di utilizzo dell'arenile. Una procedura, questa, che era stata annullata in autotutela congelando l'assegnazione alle 24 società che si erano classificate prime in graduatoria per gestire i, anche se per una sola stagione balneare. Tra queste la Palm Beach srl, «vincitrice» del lotto 37 (quello dello stabilimento La Marinella) e che ha presentato il ricorso, accolto, al Tar.