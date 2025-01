Tuttivip.it - Comunicato ufficiale, l’avviso del Grande Fratello sciocca concorrenti e pubblico: “Hanno deciso”

A solo una settimana dall’uscita di scena di Pamela Petrarolo, l’annuncio del suo ritorno ha portato entusiasmo nella Casa del. La soubrette, che aveva abbandonato il gioco tra le lacrime per motivi familiari, tornerà ufficialmente a far parte del reality, una notizia che ha scatenato la gioia degli altri.Durante la puntata in cui aveva annunciato il ritiro, Pamela aveva spiegato la sua decisione:“Devo tornare dalle mie figlie,bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità”, aveva dichiarato con evidente emozione.La notizia del rientro di Pamela è arrivata attraverso unletto in salone da Lorenzo Spolverato e Luca Calvani.