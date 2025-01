Oasport.it - Basket, la Bertram Tortona piega i greci del Peristeri nell’andata del play-in di Champions League

LaDerthonanon trema in casa nei-in della FIBAball! Nel match di andata i piemontesino la resistenza deidelper 69-59, trovando l’allungo decisivo nel finale al termine di una partita giocata sul filo dell’equilibrio per 35?. La gara di ritorno è prevista tra una settimana a campi invertiti, con lache dovrà amministrare il vantaggio accumulato quest’oggi per passare il turno.Doppia doppia sfiorata da Tommy Kuhse con 16 punti e 9 rimbalzi, con 9 punti equamente divisi tra Kyle Weems e Tommaso Baldasso – 8 punti e 8 rimbalzi per Ismael Kamagate, mentre per gli ospiti 17 punti di C.J. Harris e 9 di Chris Joffrey che però non sono bastati per ribaltare l’inerzia.Avvio di match equilibrato, con le due squadre che lottano su ogni pallone (6-6).