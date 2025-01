Oasport.it - Basket femminile: Schio, che rimonta spettacolo! Il Famila ribalta tutto nell’ultimo quarto e batte Bourges in Eurolega

Spettacolaredelnella terza giornata della seconda fase di2024-2025. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos soffre per tre quarti contro il Tango, da lustri tra le squadre francesi più giustamente acclamate del panorama europeo, poi piazza un ultimo periodo da 27 punti, vince 67-62 e si gode per ventiquattr’ore il secondo posto solitario nel girone. Un piazzamento che, oggi, varrebbe tantissimo in chiave fase a eliminazione diretta. Dorka Juhasz è chiaramente MVP della serata con 14 punti e 12 rimbalzi, 13 punti anche per Janelle Salaun e 10 per Kitija Laksa; dall’altra parte non ne bastano 22 e 17 della coppia Amy Okonkwo-Morgan Green.I primi due punti li realizza Juhasz, ma è l’unica nota lieta dell’inizio scledense. Green, Okonkwo e Astier subito reagiscono con un parziale di 0-7 che cerca subito di indirizzare le cose.