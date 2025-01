Basket Eurocup 2024 2025 | Trento crolla contro il Tel Aviv l’Hapoel vince 89-68

Leggi su Sportface.it

Arriva una sconfitta netta in trasferta per, che perdeTelnella 14^ giornata del Gruppo A dell’di. Servivano una prestazione super ma soprattutto un grande risultato agli uomini di coach Galbiati, oggi sostituito in panchina dall’assistente Davide Dusmet, ma non è arrivata nessuna delle due cose.con un 89-68 che non lascia spazio a repliche, costringendoalla terza sconfitta consecutiva nella competizione: le speranze dei playoff, ora, sono ridotte al lumicino, per non dire di fatto nulle.RISULTATI E CLASSIFICHEIL REGOLAMENTO– Foto Duilio Della Libera / IPA Sport / IPAHapoel Tel, la cronaca della partitaL’avvio di partita è favorevole ai padroni di casa, che trovano subito la prima tripla di serata con Foster, volando sul +5.