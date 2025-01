Basket Champions League 2024 2025 | Tortona vince gara-1 dei play-in battuta Peristeri

Leggi su Sportface.it

Inizia al meglio la serie dei-in nelladiper, che battein-1. La formazione di coach De Raffaele, infatti, si impone per 69-59 nel primo atto della serie che decreterà quale delle due formazioni accederà agli ottavi di finale. Ora, appuntamento al 14 gennaio alle 18:30 per il secondo atto in cui la Bertram proverà a strappare subito il pass per la prossima fase.RISULTATI e CLASSIFICHEIL REGOLAMENTOJustin Gorham – Foto Norberto Maccagno / IPA Sport / IPA, la cronaca diKuhse e Kamagate subito tra i più attivi tra i piemontesi, ma sono gli ospiti a trovare il primo “break” con la schiacciata di Brown e i due punti di Papas dopo aver rubato palla a Strautins (6-10). I greci toccano il +6, ma le triple di Weems e Gorham ristabiliscono la parità (14-14) prima che Coffey, con due giri dalla lunetta consecutivi (fallo di Weems dopo il primo 1/2) chiuda il quarto sul 18-21.