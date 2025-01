Ilgiorno.it - Altra banda del botto in azione. Colpi in sequenza ai bancomat

Un’unica, specializzata inai, composta da tre o quattro persone, ben attrezzate e organizzate, che agiscono con il volpo coperto e non esitano ad utilizzare l’esplosivo per impossessarsi del denaro. È l’ipotesi dei carabinieri di Bergamo e Treviglio che stanno indagando sugli ultimi episodi avvenuti nella Bergamasca: quattro in 24 ore. Tra sabato e domenica sono stati fatti esplodere gli sportelli a Torre Boldone e Bagnatica, mentre sono andati a vuoto gli assalti a Suisio e Urgnano. Secondo gli investigatori dell’Arma, il modus operandi utilizzato dai malviventi è lo stesso in tutti e quattro i. Da qui l’ipotesi investigativa che riconduce alla stessadi malviventi. Il primo colpo, andato a vuoto, è avvenuto verso le 4 di mattina di sabato 4 gennaio aldella filiale della banca Agricola Mantovana - Monte dei Paschi, in via Belvedere a Suisio.