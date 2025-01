Gamberorosso.it - A Roma c'è una piccola bottega francese regno di formaggi e baguette fragranti

L'avvocato e sommelier appassionata di vini, Laurène Brayda, con suo marito David Bilski, ingegnere informatico col pallino degli abbinamenti, decidono di cambiare vita e nel 2013 lasciano Parigi con un sogno: mettere le loro passioni a servizio dei palatini. E allora, giovanissimi, aprono un piccolo negozio di 25 metri quadri a piazza Quadrata, come i locals chiamano piazza Buenos Aires. La proposta di ricercatezze francesi di Va Sano, questo il nome del negozio, vince subito e fa innamorarecon la sua fornitura die la selezione di ottimi vini provenienti da ogni regione della Francia. Ma nelladel quartiere Coppedé, si viene principalmente per i. Qui si trovano tutti: il magnifico Brie de Meaux, il Mont d'Or, la Tomme de Savoie, il Morbier, il Brillat Savarin fermier, il Comté, il rustico Camembert de Normandie fermier, e via dicendo.