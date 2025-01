Oasport.it - Volley, Milano batte Monza in un derby al cardiopalma: primo set a quota 42, Reggers sugli scudi

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-0 (42-40; 28-26; 25-23) nell’attesissimolombardo che ha animato la quindicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I meneghini si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud nel pomeriggio dell’Epifania, al termine di un incontro logorante come testimoniano i parziali dei primi due set.La prima frazione si è trascinata addirittura fino al 42-40 (terzo riscontro più alto della storia per il campionato): gli ospiti non hanno concretizzato quattro occasioni (24-23, 25-24, 26-25, 27-26), i padroni di casa ne hanno poi mancate tre (28-27, 29-28, 30-29), poi altre due per il Veroprima delle nove consecutive in favore dei ragazzi di coach Roberto Piazza, capaci di chiudere i conti dopo una maratona.