Anteprima24.it - Violento scontro frontale tra due auto: ferito un minore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutonel pomeriggio di oggi sulla strada Appia in contrada Piano Cappelle, all’altezza circa dell’incrocio in Via San Giuseppe Artigiano, tra una utilitaria Suzuky ed un’Alfa 159. Ad avere la peggio a seguito dell’urto è stato un bimbo di 9 anni che era a bordo della Suzuky in compagnia della mamma. Il piccolo è stato stato trasportato all’Ospedale San Pio per le cure del caso.Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro dovrebbe essere stato un colpo di sonno la causa del. Sul Posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Disagi alla circolazione nel tratto interessato per rimuovere i detriti dopo l’impatto tra le duevetture. L'articolotra dueunproviene da Anteprima24.