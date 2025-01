Lapresse.it - Usa, il Congresso certifica vittoria Trump: 4 anni fa l’assalto a Capitol Hill

Nel pieno della tempesta di neve che sta colpendo gran parte degli Stati centrali, meridionali e orientali degli Stati Uniti, ilsi riunisce in seduta congiunta perre laelettorale di Donald, spianando così la strada al suo giuramento, tra due settimane, come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Deputati e senatori si riuniranno a mezzogiorno (ora locale) tra rigide misure di sicurezza, in ricordo di quanto avvenuto esattamente quattrofa, quando una folla di sostenitori diassaltò il Campidoglio per impedire lazione delladi Joe Biden. Stavolta, non sono attese proteste, violenze o obiezioni procedurali. A presiedere la procedura sarà la vicepresidente Kamala Harris, nel suo ruolo di presidente del Senato. A lei il compito dire ladie la propria sconfitta nel voto del 5 novembre, che ha visto il tycoon prevalere nel collegio elettorale con 312 voti a 226.