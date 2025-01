Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 gennaio 2025: brutto momento per Rosa

Leggi su Davidemaggio.it

protagonista delle puntate di questa settimana di Unal. La donna cercherà di far ordine nei propri sentimenti andando però incontro ad undifficile che ha a che fare anche con una notizia sconvolgente su Don Antoine. Maggiore info su quello che accadrà nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 6 a venerdì 10Lunedì 6ripensa a DamianoDopo il bacio con Pino,dovrà fare i conti con il suo passato e con i sentimenti ancora vivi per Damiano. Mentre Luca è fuori Napoli per dei controlli, Giulia rientra dalle vacanze e riceve una notizia spiazzante che riguarda don Antoine.