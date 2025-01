Davidemaggio.it - Tutti via dal Grande Fratello, se Helena non viene espulsa

Il futuro diPrestess nella casa delpotrebbe essere in bilico. Un’incertezza che sta agitando diversi concorrenti. Approfittando del caos scatenatosi con il lancio del bollitore d’acqua della modella verso Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Tommaso Franchi stanno infatti pensando di organizzare una sommossa all’interno del reality, qualoranon venisse, come invece desiderano. Tutto è partito quando, in giardino, Lorenzo, Tommaso e Shaila hanno mostrato il loro dissenso sul gesto fatto da. In previsione della puntata, in onda mercoledì sera, Franchi e Spolverato hanno deciso di mettersi d’accordo per protestare contro Prestess (già pentita per quanto fatto). Io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro. (.) Ma io l’ho pensata davvero tanto questa cosa.