Torna Il fattore umano | la prima puntata della nuova edizione si intitola Leaving Gaza

ROMA – Martedì 7 gennaio, in seconda serata su Rai 3,“Il”, il programma che, come per le precedenti stagioni, si propone come fact-checking sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Lata “” – di Chiara Avesani e Matteo Del Bò – è il racconto di alcuni palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni aCity e sono stati costretti a spostarsi verso il Sud difino alla città di Rafah per cercare un luogo sicuro. Ma anche Rafah è stata ripetutamente bombardata e così i nostri protagonisti sono stati forzati a lasciare la propria terra per salvarsi la vita, pagando dei trafficanti egiziani. Come è possibile sopravvivere in un paese straniero avendo perso tutto? E vale la pena salvare la propria vita e quella dei propri figli al prezzo di aver perso tutto ciò che è proprio: i propri beni, il proprio futuro, la propria identità? L’intervista fil rouge del documentario è con Noa, la cantante israeliana nota per il suo impegno pacifista.