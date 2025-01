Spazionapoli.it - Supercoppa, che rimonta del Milan: Inter sconfitta per 2-3

La finale dellaitaliana è stata appena vinta daldi Sergio Conceicao.beffa, visto che vinceva per 2-0.In questa finale diitaliana è successo davvero di tutto. Basti pensare che ilha compiuto un’altra incredibile.Dopo quella fatta contro alla Juve, infatti, la squadra di Sergio Concecaio hato l’da 0-2 al 2-3. Il, di fatto, è stato davvero bravissimo a cambiare una partita che sembrava ormai conclusa.L’va sullo 0-2, ma poi ile vince laIl primo episodio rivelante capita al 34?, ovvero quando Calhanoglu è costretto ad uscire per infortunio. Al posto del turco, di fatto, Inzaghi schiera Asllani. L’, però, riesce comunque a passare in vantaggio nel minuto finale della prima frazione di gara con un bellissimo gol siglato da Lautaro Martinez.