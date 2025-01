Ilgiorno.it - Sant’Eustorgio e le reliquie, Milano celebra i Magi tra leggenda e devozione

, 6 gennaio 2025 – Quanti sanno che la basilica di, una delle più importanti della città, conserva ledei, oggetto tuttora di culto? Tanti turisti (e anche milanesi d’adozione) ancora lo ignorano ma ogni anno la sfilata e lezioni rinnovano l’anticadella città nei confronti dei sapienti d’Oriente. E come ogni anno, partirà stamattina alle 10.45 il tradizionale corteo storico della Festa dell’Epifania, con ritrovo dei gruppi partecipanti in piazza Duomo e la solenne benedizione. Sosta alle 12 nella Basilica di San Lorenzo alle Colonne per l’evocazione dell’incontro deicon Erode e l’arrivo alle 12.45, il corteo raggiungerà piazza. Alle 13.15 con la conclusione della manifestazione, verranno distribuiti i “pani benedetti” dei frati cappuccini.