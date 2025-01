Quotidiano.net - Regno Unito: allerte neve e rischio inondazioni in Inghilterra meridionale

Nuoveper, ghiaccio e pioggia sono in vigore in alcune parti del, con alcune aree dell'che sono adia causa dello scioglimento dellacausato dalle temperature più miti. L'Agenzia per l'ambiente ha affermato che sta monitorando i fiumi in piena in tutto il Paese, alcuni dei quali potrebbero esondare nelle prossime ore. Questo a seguito dell'ondata die gelo abbattutasi nel, come nel resto d'Europa, nel fine settimana che ha portato a forti disagi soprattutto per i trasporti, con la chiusura degli aeroporti di Manchester e Liverpool che hanno riaperto ma si segnalano ancora ritardi nei voli, oltre alle autostrade impraticabili e ai treni cancellati. Colpita anche l'Irlanda, dove si segnalano 41.000 fra case e aziende senza elettricità e dove sono state chiuse molte scuole e ridotti i trasporti pubblici.