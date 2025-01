Dilei.it - Re Carlo e Camilla sfidano la pioggia per un appuntamento irrinunciabile

La prima domenica dell’anno è stata accolta da unatorrenziale, anche per i piovosi standard inglesi. Eppure, Ree la Reginanon si sono fatti fermare e, armati di ombrello e soprabito, si sono avventurati sotto il temporale per presenziare al primo evento ufficiale dell’anno, la domenicale messa nella chiesa di Sandringham.Renon teme laLa prima uscita dell’anno di Ree della Reginaè stata incorniciata da unabattente, mentre il resto del paese si trova ad affrontare abbondanti nevicate. Il mal tempo, però, non è riuscito a togliere il sorriso ai sovrani, che si sono mostrati energici e sorridenti durante la visita alla chiesa di St. Mary Magdalene nella tenuta reale di Sandringham, nelle campagne del Norfolk. Accolti dal parroco e da alcuni membri della congregazione, i due si sono allegramente fermati per due chiacchiere, nonostante il tempaccio del giorno.