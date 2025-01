Ilgiorno.it - Nuove costruzioni e restyling. Il maxi piano di rigenerazione sugli edifici comunali di Monza

Unfinanziamento di 15 milioni e mezzo per un progetto diurbana in via Bramante da Urbino grazie alle risorse del Programma nazionale della qualità dell’abitare e del fondo complementare al Pnrr. E altri 10 milioni di euro di lavori in oltre 200 alloggisfruttando il Superbonus del 110%. Un’operazione senza precedenti apartita da un accordo tra il Comune e l’Aler (ente che ha potuto beneficiare delle agevolazioni del bonus edilizio) che “eredita“ una parte delle caseper procedere alla riqualificazione di palazzi che risalgono agli anni Ottanta e che avevano un disperato bisogno di ammodernamento. In particolare, in via Bramante da Urbino i lavori sono partiti questa estate e termineranno per marzo del 2026. I 96 alloggi nei duedi via Bramante 37 beneficeranno di un miglioramento energetico, mentre la parte centrale della struttura al civico 45 – composta da 56 appartamenti di Aler – sarà sottoposta a un recupero imponente con la redistribuzione interna degli alloggi, da 2 a 4 locali per un totale di 3.