Mbappé | Al Real Madrid bisogna vincere tutto ora sono in un buon momento

Il 2025 sarà l’anno di Kylian? Dopo un inizio per nulla facile al, l’attaccante è stato eletto come Mvp di dicembre in Liga. Nel mese scorso ha segnato 5 gol e ha vinto un trofeo, la Coppa Intercontinentale contro il Pachuca.Ilquesta sera comincerà la sua cavalcata in Coppa del Re.: «Al, orain unha rilasciato alcune dichiarazioni (riportate da Le Parisien) sul periodo che sta vivendo con i blancos:«Come si dice qui, dobbiamoe gareggeremo per farlo. Io e la squadra siamo in un. Abbiamo iniziato il 2025 molto bene, con una partita difficile che alla fine abbiamo vinto contro il Valencia 2-1, ndr. Speriamo di continuare ae giocare bene. Ciancora molte partite da disputare».