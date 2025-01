Inter-news.it - Inter-Milan probabili formazioni Finale Supercoppa Italiana: le scelte di Inzaghi

Leggi su Inter-news.it

e leindi, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:00 italiane in Arabia Saudita presso lo Stadio “Al-Awwal Park” di Riad. Partita valida per la Finalissima di, che è il primo trofeo nazionale della stagione in palio. Ecco le ultimissime novità nell’undici inizialeanoRIAD – Eliminata l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in semi, l’di Simonesi appresta a sfidare il “nuovo”di Sergio Conceicao, ex centrocampista nerazzurro oggi allenatore rossonero. Per i Campioni d’Italia in Serie A niente sfida con la Juventus di Thiago Motta, detentrice della Coppa Italia, eliminata proprio dalin rimonta. Di seguito tutte le inutili sue leindi, ma esclusivamente dal latoista.