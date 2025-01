Imiglioridififa.com - FC 25, Completa questo Obiettivo Live Sfida Numero per ottenere un Pacchetto Ultimate

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme comere quello denominato Nuovoda fare anche in Rush uscito in data 6 gennaio 2024. NuovoScendi in campo per l’evento Rush flashFUT – Quattro! Gioca egli obiettivi in Rush perpacchetti premio. Premi non scambiabili.di incarichi dare: 5Premi finale: 1xPack Non scambiab. + 500 SPInizio 6 gennaio – Scadenza: 13 gennaio Vendi 1 oggetto giocatoreMetti 1 oggetto giocatore sul mercato.Premio: 1x 75+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 300 SP2 SBC2 gruppi di Sfide Creazione Rosa.Premio: 1x 1 di 3 oggetti giocatore oro rari 80+ + 300 SPGiocane 3 in RivalsGioca 3 partite RushPremio: 1x 80+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab.