Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Leao: “Conceicao ci ha portato l’energia. Coppa per i tifosi”

Rafael, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' dopo il, finale della SuperItaliana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria: "Dopo la vittoria contro la Juventus, non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. L'era un avversario difficile. Ma abbiamo avuto l'energia di tutti, come Florenzi, venuto qui nonostante l'infortunio.ci hal'energia, dev'essere sempre lì. Ringrazio tutti, la squadra che ci ha creduto. Io, Theo, Mike, Tomori, Calabria, l'ultima volta che eravamo qui abbiamo perso. Ladoveva tornare a Casa. Superper idopo un momento difficile. Ero deluso perché volevo giocare la prima, ma non ero pronto. Ho lavorato.