Lapresse.it - Cecilia Sala, il ministero degli Esteri iraniano nega il legame con l’arresto di Abedini

“Non esiste alcun colnto tradi una giornalista italiana edi un cittadinoa Milano”. Lo ha detto il portavoce delEsail Baghaei, rispondendo a una domanda suldi, rinchiusa nel carcere di Evin a Teheran dal 19 dicembre scorso, e sullo stato del caso deldi MohammadNajafabadi a Milano, come riporta l’agenzia di stampa Irna.: “Relazioni bilaterali non siano influenzate da ingerenze”“Un certo numero di cittadini iraniani sono perseguiti ed estradati in alcuni paesi su richiestaStati Uniti, e noi ci opponiamo a questa mossa – ha affermato Baghaei – Sappiamo che è una specie di presa di ostaggi. L’accusa mossa a questi cittadini è di aggirare le sanzioni unilaterali americane.