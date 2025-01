Liberoquotidiano.it - Calcio: Barcellona, Olmo convocato per la Supercoppa nonostante problemi registrazione

, 6 gen. (Adnkronos) - Daniè statodalper laspagnolai suoidiè entrato a far parte del club catalano dal RB Lipsia ad agosto per una cifra stimata di 68 milioni di euro, ma ilè riuscito a registrarlo solo per la fase iniziale della stagione a causa delle difficoltà nel rispettare le restrizioni salariali della Liga. La Liga e la federazione calcistica spagnola (Rfef) hanno respinto sabato l'ultima offerta del club per registrare il centrocampista 26enne e Pau Victor ed entrambi i giocatori erano assenti dalla vittoria per 4-0 in Coppa del Re contro il Barbastro. Tuttavia,e Victor sono stati entrambi nominati nella squadra per ladelper la semifinale contro l'Athletic Bilbao mercoledì.