Bolletta del gas, pronti gli aumenti: tutti i dettagli sul valore della materia prima. "Variazioni in crescita"

La situazione legata al gas potrebbe presto cambiare con possibiliin. Arera ha comunicato il.Lacambia il suoper il Servizio di tutelavulnerabilità gas come specificato in base al mese di dicembre appena terminato.Gas, arrivano gliin? (Notizie.com)Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), come ogni mese, ha aggiornato la media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano per i costi di approvvigionamento che sono applicati ai clienti nel servizio di tutelavulnerabilità.A dicembre si è calcolata una variazione di, rispetto al mese precedente, per il prezzosolagas ed è pari a 47.59 €/MWh. Si parla inoltre di 13.2 €/GJ e 0.5 €/Smc. È stato inoltre specificato che a oggi i clienti domestici del Servizio di Tutela vulnerabilità per il gas sono circa 2,36 milioni.