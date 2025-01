Ilveggente.it - Arsenal-Newcastle, League Cup: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è un match valido per l’andata delle semifinali diCup e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche,.LaCup, meglio nota come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione, è giunta alle semifinali, unico turno della competizione in cui si giocano sia andata che ritorno. Oltre a Liverpool e Tottenham, vanno a caccia di un pass per la finale di Wembley (in programma il prossimo 16 marzo) ancheCup: tv,(Ansa) – Ilveggente.itI Gunners finora non hanno snobbato la manifestazione, pur cogliendo l’occasione per regalare minuti a chi in questa prima parte di stagione ha giocato poco. Nel terzo e nel quarto turno i londinesi hanno fatto fuori due squadre che militano nelle categorie inferiori (5-1 al Bolton e 3-0 al Preston), mentre nei quarti di finale si sono imposti 3-2 sui concittadini Crystal Palace al termine di un derby più combattuto del previsto.