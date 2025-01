Golssip.it - Alessia Marcuzzi: “Sono felicemente single. Fortunata ad avere famiglia allargata così bella”

da giovedì 9 gennaio sarà protagonista su Prime Video di "Red Carpet – Vip al tappeto", dove tre squadre di bodyguard hanno come missione quella di scortare fino alla destinazione finale cinque personaggi famosi (Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta) facendoli rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi, mentre ostacoli fisici e imprevisti inattesi intralceranno il loro percorso. La showgirl ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Mi ci rivedo in questo format in cui interpreto una boss alla guida di un'agenzia di guardie del corpo. In fondosempre stata la boss della mia vita, ho sempre potuto scegliere quello che mi piaceva e stimolava di più, ho portato sulle mie spalle il peso delle mie decisioni, nella vita privata e in quella professionale.