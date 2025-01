Sport.quotidiano.net - Serie D. La Cittadella riparte da Piacenza. Un altro colpo in difesa, ecco Fort

Leggi su Sport.quotidiano.net

Comincia oggi da(14,30) il girone di ritorno della. Contro un avversario in piena crisi (3 allenatori cambiati e un solo successo nelle ultime 12 gare) che da favorita per la C ora è in zona retrocessione, mister Gori cerca subito una prestazione all’altezza per cancellare il ko di fine 2024 in Toscana col Tuttocuoio e rimettersi a correre lontano da quella zona playout che dista 3 punti e il cui ultimo posto è proprio occupato dal. Il mercato dopo Boccaccini (pronto al debutto, si gioca una maglia con Mora) ha portato inanche l’centrale 2002 Federico(in foto col ds Fantazzi), del Campobasso reduce da 6 mesi a Siena (6 presenze) che l’anno sorso era in C alla Fermana (22 gare e 2 gol) e in D ha già giocato con Imolese, Corticella e Mezzolara.