Lettera43.it - Perugia, giovane israeliano accoltellato in centro: in fuga i due aggressori

Unè statonella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 in. Dopo una segnalazione, il personale della Polizia è intervenuto in via Cartolari trovando un ragazzo con varie ferite da arma da taglio all’addome e alla testa. Ha dunque chiamato il 118 per soccorrere la vittima, classe 2006, e sentito alcuni testimoni. Dalle prime informazioni si è appreso che il, per motivi da accertare, è stato aggredito da due uomini armati rispettivamente di coltello e bottiglia che, dopo averlo colpito, sono fuggiti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarli, mentre il ragazzo è stato curato all’ospedale Santa Maria della Misericordia e dimesso con una prognosi di 25 giorni.Articolo completo:in: ini duedal blog Lettera43