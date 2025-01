Sport.quotidiano.net - Omaggio a Rozzi in piazza Roma sabato 11 gennaio

Un brindisi per Costantino. A due settimane dal 30° anniversario della scomparsa del Presidentissimo dell’Ascoli Calcio, e dopo averlo ricordato anche in occasione del Gala dello Sport al Teatro Ventidio Basso alla presenza dei figli e del nipote Costantino, la città di Ascoli vuole festeggiare quello che sarebbe stato il compleanno numero 96 dell’indimenticato imprenditore, dirigente sportivo, e papà di tutti gli ascolani.11indalle ore 15 fino a tarda notte, si ricorderà la figura leggendaria di Costantinolegata non solo al mondo del calcio. Il Presidentissimo è stato un vero mecenate, un uomo dal cuore d’oro, che ha dato lavoro a migliaia di ascolani e che li ha curati davvero come fossero dei figli. Dall’impresa edile, a quella di estrazione e lavorazione del travertino, dalla cantina Villa Pigna per finire con il calcio.