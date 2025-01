Game-experience.it - Nintendo Switch 2, i nuovi Joy-Con sono stati svelati con delle foto?

Alcuneemerse online sembrano mostrare i Joy-Con di2, attirando ovviamente in modo immediato le curiosità tra i fan. Sebbene non siano immagini ufficiali, il redesign appare credibile ed in linea con le aspettative per la nuova generazione della console.Precisiamo comunque che questicontroller presentano miglioramenti sia estetici che funzionali rispetto ai Joy-Con attuali. Le immagini, condivise su un forum cinese e rapidamente diffuse su Reddit, rivelano Joy-Con prevalentemente neri con un sistema di aggancio magnetico innovativo.Questo meccanismo, dotato di binari blu sporgenti, dovrebbe garantire una connessione più stabile al corpo della console rispetto al precedente sistema di scorrimento meccanico. Un dettaglio interessante è la presenza di un pulsante sul retro del Joy-Con di2, che potrebbe essere stato progettato per facilitare lo sgancio dal corpo della console.