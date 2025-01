Ilrestodelcarlino.it - "Nel mio presepe racconto borghi e tradizioni"

Non solo le piste da sci hanno attratto i turisti in queste feste ma anche le iniziative tradizionali tra cui la serie di Presepi nei vari centri, tra cui uno che ha attirato oltre un migliaio di visitatori. Si tratta deldi Groppo di Riolunato, opera di Giancarlo Amidei, che ogni anno realizza una novità appenninica: "Nel 2024 ho impiegato ben sette mesi di paziente e meticoloso lavoro per aggiungere una nuova location (il Mulino di Martino) alnella chiesa di Groppo". L’opera si potrà continuare ad ammirare fino al 31 gennaio. Giancarlo Amidei di Serpiano (Riolunato) è un esempio di come sia sentita la passione presepistica nel nostro Alto Appennino. Il suo è uno dei numerosi presepi artistici ed originali che in questo periodo abbelliscono i vari centri appenninici, che fanno riaffiorare la proposta di creare un guida per costituire una ‘Valle dei Presepi’ dell’Appennino Modenese.