Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: grande manche per Liensberger, attesa per Peterlini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.18 Partita Cornelia Oehlund (-0.05).13.17 Nona posizione per Pogneaux che ha commesso un brutto errore ad inizio ripido.13.16 Dopo metà gara la francese ha un ritardo di 22 centesimi. La transalpina è stata brava a ritrovare la concentrazione dopo l’errore in partenza.13.16 Inizia la gara di Chiara Pogneaux (-0.00). La francese ha inforcato il bastoncini in partenza.13.15 Quarta posizione per Dvornik a 82 centesimi da.13.14 Partita Neja Dvornik (-0.00). Per stare davanti all’austriaca bisogna prendere vantaggio nella prima metà di gara.13.13 L’austriaca è stata strepitosa nel muro finale, dove ha cambiato marcia trovando maggiore velocità.passa in testa con 32 centesimi di vantaggio.13.12 Partita Katharina(-0.