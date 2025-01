Ilgiorno.it - La musica abbraccia la pace. Emozioni sul palco di via Dante

Leggi su Ilgiorno.it

Un anno fa nasceva nell’Alto Milanese “In cammino per la“, un gruppo di persone cementato da valori e visioni. La prima uscita pubblica ha visto una conferenza del professor Guido Formigoni (docente di Storia contemporanea IULM Milano) al Teatro di via. E sempre qui ci si potrà incontrare sabato 11 genaio alle 21 (ingresso libero fino ad esaurimento posti, per il primo incontro del nuovo anno denominato “A teatro per la“, promosso dal tavolo che raggruppa più di trenta associazioni della zona allo scopo di avviare un percorso di educazione su un tema sempre più urgente. Per la prima volta, sulscenico della sala di viadi Castellanza, si esibiranno in una serata die spettacolo le compagnie di Castellanza: Entrata di sicurezza, Teatro della corte, Trio ridi per caso e Parsec.