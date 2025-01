Sport.quotidiano.net - La 21ª giornata. Gubbio e Pineto si prendono tutto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tommasini dopo sette minuti, poi il pareggio dell’ex biancorosso Selvini, prima dei gol di Corsinelli e il secondo didi Tommasini. Il tris delmanda in crisi la Lucchese (3-1) e fa risorgere gli umbri. È bastato un solo gol al(quello di Germinario) per lasciare a mani vuote il Sestri Levante. Serie C. Girone B (21ª). Oggi: ore 12.30 Spal-Perugia. Ore 15 Legnago-Campobasso, Torres-Pescara. Ore 17.30: Carpi-Milan Futuro. Domani: ore 15 Pianese-Ascoli, Virtus Entella-Rimini, Arezzo-Vis Pesaro. Ore 17.30 Ternana-Pontedera. Giocate ieri:-Lucchese 3-1,-Sestri Levante 1-0. Classifica: Pescara, Ternana, Virtus Entella 41; Torres 36; Vis Pesaro, Arezzo 35; Rimini 29;28; Pianese, Carpi, Ascoli, Campobasso,25; Perugia 23; Pontedera 20; Spal, Lucchese 19; Sestri Levante, Milan Futuro 16; Legnago Salus 13.