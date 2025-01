.com - Giubileo, oggi apre la Porta Santa a San Paolo con piazza riqualificata

Apertura questa mattina delladella Basilica di SanFuori le Mura, l’ultima delle quattro basiliche papali aperte in occasione del2025. La cerimonia avrà inizio alle 10 e sarà presieduta dal cardinale James Michael Harvey.laa SanconPer l’occasione è stata riaperta laantistante la Basilica oggetto di lavori di riqualificazione di un intervento giubilare che includono la pavimentazione di accesso e il percorso pedonale che costeggia alla basilica, l’allestimento del verde e i bagni. Realizzato inoltre il nuovo temporary info point che sarà attivo dadomenica 5 gennaio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18, per dare a pellegrini e visitatori informazioni utili per orientarsi in città.L’intervento di riqualificazione che coinvolge più enti, proseguirà per i prossimi due mesi (la chiusura è prevista entro marzo) con cantieri circoscritti che non limiteranno l’accesso alla Basilica.