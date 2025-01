Lanazione.it - Girone di ritorno in salita per i verdi. La Fezzanese incontra il Seravezza

Il 2025 si apre per lacon una sfida difficilissima nella quale affronterà la terza forza delE di serie D, ilPozzi. Si giocherà all’insolito e inedito orario delle 20.30 nel campo sportivo versiliese, in una una sorta di derby dato che entrambe le squadre giocano le partite in casa sul medesimo impianto. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Matteo di Sala Consilina con assistenti Panebarca di Foggia e Santo di Barletta. Si inizia così ildiper la compagine del presidente Arnaldo Stradini che appunto nella diciottesima giornata sarà impegnata in trasferta contro un avversario di grande livello nelle cui file milita un fezzanoto doc, Lorenzo Lepri. A tal proposito il mister Andrea Gatti afferma: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte tatticamente e tecnicamente che ha ottime individualità e molto ben allenata.