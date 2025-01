361magazine.com - Ex gieffina fermata a Roma: “Arrestata e denunciata”

Leggi su 361magazine.com

Un’exè statadalla polizia mentre stava manifestando Un’exè statamentre stava manifestando ed è stata condotta in questura e poi anche. Si tratta di Daniela Martani che stamattina si trovava davanti alla basilica di San Paolo fuori le Mura dove il Papa ha aperto la quinta Porta Santa del Giubileo 2025. Qui insieme ad alti manifestanti la Martani portava in mano un cartello con su scritto: “Chiudete la porta alla corrida“.Daniela è scesa in strada per “sollecitare il Papa a pronunciarsi contro questo crudele sport sanguinario” riporta Biccy.dalla polizia durante il corteo l’exè statadalla Digos per manifestazione non autorizzata.“Eccomi qui con la responsabile delle dimostrazioni in Europa di Peta.