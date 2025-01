Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Inzaghi-Conceicao: incroci e differenze. Quella volta che…

, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', domani si ritroveranno contro in campo per la finale di Supercoppa italiana per unimportantissimo. Gli allenatori disono stati compagni di squadra alla Lazio, nel 1999-2000 e poi per sei mesi nel 2003, ma anche amici. Come ricorda la rosea, hanno clamorosamente esordito in campionato lo stesso giorno dello stesso anno, nella stessa partita: Piacenza-Lazio 1-1, era il 13 settembre 1998 e quel giorno cominciava in A anche Dejan Stankovic. Il quotidiano parla anche di somiglianze edei due allenatori.con la difesa a tre,sempre a quattro.che non cambia mai sistema di gioco eche ha battuto la Juventus spostando pedine per tutto il secondo tempo. Lo Scudetto da giocatori lo hanno vinto insieme nel 2000.