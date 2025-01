Pianetamilan.it - Calabria e il Milan, separazione a fine stagione: via a zero

Al termine di questae ilsi separeranno definitivamente. Il contratto del capitano rossonero, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato, e il difensore non ha intenzione di prolungare il suo legame con il club. La notizia è stata riportata da Luca Cilli su Sky Sport 24., cresciuto nelle giovanili dele salito alla ribalta con la prima squadra, sta per chiudere un ciclo che lo ha visto protagonista a San Siro per diverse stagioni. Con il contratto che scade a giugno, il difensore potrebbe diventare una grande opportunità di mercato a parametro, attirando l’interesse di numerosi club pronti a fare un’offerta per un giocatore che ha sempre dato il massimo per la maglia rossonera. La sua partenza aprirà sicuramente nuovi scenari, con ilche dovrà decidere se cercare un sostituto per la fascia destra della difesa o orientarsi su altre soluzioni per rinforzare la squadra.