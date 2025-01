Oasport.it - United Cup, Polonia dominante contro il Kazakistan e in finale: Hurkacz e Swiatek non perdonano

Nessuna sorpresa alla Ken Rosewall di Sydney (Australia), sede della prima semidellaCup 2025, competizione a squadre miste di tennis. Sul cemento australiano lasi è imposta per 3-0ile ha staccato il biglietto per la, replicando il medesimo risultato dell’edizione 2024. Vedremo se i polacchi però sapranno far loro il titolo, contrariamente a quanto accaduto 12 mesi fa visto il successo della Germania di Alexander Zverev.A mettere le cose in discesa ci ha pensato Hubert(n.16 del mondo). Hubi non ha avuto problemi nell’affondare le ambizioni di Alexander Shevchenko (n.78 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2. Troppo consistente e potente il tennis del polacco e affermazione in meno di un’ora di gioco (59?), con facilità quasi disarmante.