Oasport.it - Tour de Ski 2025, Therese Johaug domina lo skiathlon in Val di Fiemme! Anna Comarella 18ma

In Val di, nella sesta frazione delde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-, la norvegesela 20 kmfemminile (10 km tc + 10 km tl) e prende la testa della generale, ipotecando la vittoria della manifestazione alla vigilia della scalata del Cermis che domani farà calare il sipario sulla gara a tappe. In casa Italia, mentre Caterina Ganz si classifica 23ma.La norvegesela gara, facendo la differenza rispetto al gruppetto delle più immediate inseguitrici nella frazione in tecnica libera, andando così a vincere in solitaria in 54’53?3, mentre alle sue spalle l’austriaca Teresa Stadlober, seconda, brucia al fotofinish l’ex leader delde Ski, l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind, terza, con le due atlete accreditate dello stesso crono in 55’23?9, con 30?6 di ritardo.