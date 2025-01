Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto: le estrazioni di oggi sabato 4 gennaio

E’ caccia al Jackpot di 54,5 milioni nell’estrazione deldi. Dopo che nemmeno nel concorso di ieri sono stati centrati il ‘6’ oppure il ‘5+1’, questa sera sarà di nuovo grande attesa per la possibile schedina magica. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento, quando un fortunato si è aggiudicato 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Contestualmente, si svolgono anche i concorsi dele del 10e. A partire dalle 20, seguiremo lein tempo reale dei tre concorsi. Nel frattempo, se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delleSestina vincente: Numero Jolly: Numero Superstar Le quote Disponibili intorno alle 21BARI – CAGLIARI – FIRENZE – GENOVA – MILANO – NAPOLI – PALERMO – ROMA – TORINO – VENEZIA – NAZIONALE – 10eNumeri vincenti: Numero Oro: Numero Doppio Oro: Numeri Extra: