Roma-Lazio il pronostico di Serie A | sì al GOAL e azzardo combo

Che non sia una partita come le altre non c’è neanche bisogno di dirlo, con le chiacchiere pre partita che si intensificano a poche ore dal match. È vigilia di derby nella capitale, un, in programma domenica 5 gennaio alle 20:45, che promette fuoco e fiamme, come di consueto quando si tratta della stracittadina. Una giornata diA, la diciannovesima, priva di ben tre partite, causa Supercoppa Italiana, e dunque interamente improntata su ciò che accadrà tra giallorossi e biancocelesti.Un concetto molto chiaro sottolineato dagli allenatori in conferenza stampa: il match dell’Olimpico prescinde da una classifica che fotografa una prima parte di stagione profondamente diversa per le due squadre. Da un lato una10ª con 20 punti e reduce dal pareggio agrodolce con il Milan a San Siro, intenta in una lunga rimonta per raggiungere zone più dignitose; dall’altro unarinata grazie al lavoro di Baroni, 4ª con 35 punti, a -6 dalla vetta, e reduce dall’1-1 interno contro un’Atalanta capace di pareggiare nel finale di gara.