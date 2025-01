Pronosticipremium.com - Roma dietro le quinte: Antonello nuovo CEO e un top per il post Ghisolfi

Siamo ufficialmente entrati in un gennaio chiave per la, quello che dovrà introdurre una rivoluzione da sviluppare nell’arco di tutto il 2025. Troppi gli errori fatti nell’anno appena conclusosi, sotto tanti punti di vista, con Ranieri chiamato a riordinare prima l’aspetto campo per poi sarsila scrivania. Il presente dunque dice che c’è un derby con la Lazio da vincere per classifica ed ambiente, ma l’immediato futuro vedrà il tecnico di Testaccio volgere lo sguardo anche alledel club.Ciò si traduce certamente nel vagliare le opzioni possibili per l’allenatore che gli succederà. Il nome di Allegri continua ad aleggiare per i corridoi di Trigoria, anche se è doveroso ricordare che Paredes e Dybala, due giocatori da cui ripartire stando alle parole di Ranieri, non ebbero un gran rapporto con lui.